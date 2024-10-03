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Twente-Fenerbahçe Karşılaşması Öncesi Taraftarlar Arasında Gerginlik: Ortalık Karıştı, Polis Müdahale Etti!

Twente-Fenerbahçe Karşılaşması Öncesi Taraftarlar Arasında Gerginlik: Ortalık Karıştı, Polis Müdahale Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
03.10.2024 - 20:20

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Twente-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'nin Twente'ye konuk olacağı karşılaşma öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'nin Twente'ye konuk olacağı karşılaşma öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.

İki takım taraftarları, birbirlerine patlayıcı madde ve sandalyelerle saldırdı.

İki takım taraftarları, birbirlerine patlayıcı madde ve sandalyelerle saldırdı.

Hollanda polisi olaya müdahale ederken, bu esnada Hollanda polisi ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Hollanda polisi olaya müdahale ederken, bu esnada Hollanda polisi ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Olayın videosunu şuradan izleyebilirsiniz 👇

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