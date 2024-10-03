Twente-Fenerbahçe Karşılaşması Öncesi Taraftarlar Arasında Gerginlik: Ortalık Karıştı, Polis Müdahale Etti!
Twente-Fenerbahçe Karşılaşması Öncesi Taraftarlar Arasında Gerginlik: Ortalık Karıştı, Polis Müdahale Etti!
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Twente-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi. Olaya polis ekipleri müdahale etti.
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'nin Twente'ye konuk olacağı karşılaşma öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.
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İki takım taraftarları, birbirlerine patlayıcı madde ve sandalyelerle saldırdı.
Hollanda polisi olaya müdahale ederken, bu esnada Hollanda polisi ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.
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