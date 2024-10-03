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Galatasaray PAOK Zaferi Sonrası Avrupa Ligi'nde Letonya Ekibi RFS'nin Konuğu

Galatasaray PAOK Zaferi Sonrası Avrupa Ligi'nde Letonya Ekibi RFS'nin Konuğu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 09:08

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızı ekipte, Rizespor maçında sakatlanan Osimhen'in ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

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PAOK'u 3-1'le geçmişti.

PAOK'u 3-1'le geçmişti.

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük ikinci organizasyonundaki ilk maçında sahasında Yunan ekibi PAOK ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılarak üç puanın sahibi olmuştu. Süper Lig'de oynadığı son maçta ise Rizespor'la 3-3 berabere kalmıştı.

İkinci maçta rakip RFS.

İkinci maçta rakip RFS.

Letonya ekibi RFS, turnuvaya mağlubiyetle başladı. Mavi-beyazlılar, deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 kaybetti.

Kadro değerlerindeki fark, dikkat çekici.

Kadro değerlerindeki fark, dikkat çekici.

Transfermarkt verilerine göre, Galatasaray 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer alırken RFS, 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada.

Kalede Günay Güvenç olacak.

Kalede Günay Güvenç olacak.

Muslera, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Cezasının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci, RFS karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

İki futbolcu, sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

İki futbolcu, sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Takımın yıldız golcüsü Osimhen ise Rizespor maçında sakatlık yaşamıştı. Nijeryalı golcünün mücadelede riske edilmeyeceği ifade edilmişti. Sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai de RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.

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Muhtemel 11

Muhtemel 11

Günay; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Barış, Mertens, Yunus; Icardi

RFS - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RFS - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

3 Ekim Perşembe (bugün) saat 19.45'te başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.

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