Galatasaray PAOK Zaferi Sonrası Avrupa Ligi'nde Letonya Ekibi RFS'nin Konuğu

Takımın yıldız golcüsü Osimhen ise Rizespor maçında sakatlık yaşamıştı. Nijeryalı golcünün mücadelede riske edilmeyeceği ifade edilmişti. Sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai de RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.