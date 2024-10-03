Galatasaray PAOK Zaferi Sonrası Avrupa Ligi'nde Letonya Ekibi RFS'nin Konuğu
Galatasaray PAOK Zaferi Sonrası Avrupa Ligi'nde Letonya Ekibi RFS'nin Konuğu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızı ekipte, Rizespor maçında sakatlanan Osimhen'in ilk 11'de yer alması beklenmiyor.
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PAOK'u 3-1'le geçmişti.
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İkinci maçta rakip RFS.
Kadro değerlerindeki fark, dikkat çekici.
Kalede Günay Güvenç olacak.
İki futbolcu, sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
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Muhtemel 11
RFS - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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