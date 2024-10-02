Galatasaraylı Futbolcunun İstanbul'a Çağırdığı Katharina Amalia Neler Olduğunu Anlayamadı
Galatasaraylı Futbolcunun İstanbul'a Çağırdığı Katharina Amalia Neler Olduğunu Anlayamadı
Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amalia, Galatasaraylı bir futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye gelmesiyle gündem yaratmıştı. Amalia'dan yeni bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı sonrası ortalık karışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jakobs, "ben değilim" demişti.
Bir anda spor dünyasının gündemine oturmasına şaşırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın