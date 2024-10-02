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Galatasaraylı Futbolcunun İstanbul'a Çağırdığı Katharina Amalia Neler Olduğunu Anlayamadı

Galatasaraylı Futbolcunun İstanbul'a Çağırdığı Katharina Amalia Neler Olduğunu Anlayamadı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 17:07

Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amalia, Galatasaraylı bir futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye gelmesiyle gündem yaratmıştı. Amalia'dan yeni bir paylaşım geldi.

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Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı sonrası ortalık karışmıştı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı sonrası ortalık karışmıştı.

Amalia, Instagram'daki hesabından Galatasaraylı bir futbolcunun kendisini maç davet ettiğini söylerken bir günlük seyahatinin detaylarını video ile paylaşmıştı. Kendisini davet eden oyuncunun kim olduğu merak konusu olmuştu.

Jakobs, "ben değilim" demişti.

Jakobs, "ben değilim" demişti.

Futbolseverler, sosyal medyada davetin 25 yaşındaki sol bek tarafından yapıldığını iddia etmişti. Alman oyuncu, Instagram'dan bu söylentilere 'Vallahi o ben değilim. Ben olsaydım business tarafında değil ekonomi tarafında uçardı.' diyerek yanıt vermişti. Amalia, seyahatini anlatırken business biletle geldiğini ifade etmişti.

Bir anda spor dünyasının gündemine oturmasına şaşırdı.

Bir anda spor dünyasının gündemine oturmasına şaşırdı.

Fenomen, paylaşımının büyük yankı uyandırmasına anlam veremedi. Hakkındaki haberlerin ekran görüntüsünü alıp 'Günaydın?' dedi ve güldü.

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