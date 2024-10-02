Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'nın Galatasaray Çıkışı Hakkında Olay Sözler!

'İllegal bahis hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Bize bir spor kanalı reklam vermek istedi. Biz de araştırdık hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Biz sponsorluk anlaşması yaptık. Sırtımızda reklamları yayınlandı. Bunun için de TFF'den izin aldık. Federasyon da sorumluluk bizde olmak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Önceki gün de federasyon bu izni iptal etti, iptal edince de kaldırdık. Sanırım 2021 yılıydı bir TV kanalına RTÜK'ten bir ceza geldi ama Acun Bey biliyordur, ona sorun bu kanalı ve o ceza niye gelmiş? İllegal bahis sitelerinin reklamlarını yayınladığı için geldi.'