Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'nın Galatasaray Çıkışı Hakkında Olay Sözler!
Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'nın Galatasaray Çıkışı Hakkında Olay Sözler!
Galatasaray'da Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya verdiği yanıttan sonra, sarı-kırmızılı kulüpte ikinci başkanlık koltuğunda oturan Metin Öztürk'ten de sert bir açıklama geldi.
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Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, Okan Buruk'un PFDK'ya sevkine tepki gösterirken Acun Ilıcalı'yı da eleştirdi.
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"Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin."
"Acun Bey biliyordur"
"11 senedir şampiyon olamayan kulüp"
"Öyle bir durum yok"
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