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Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'nın Galatasaray Çıkışı Hakkında Olay Sözler!

Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'nın Galatasaray Çıkışı Hakkında Olay Sözler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 14:34

Galatasaray'da Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya verdiği yanıttan sonra, sarı-kırmızılı kulüpte ikinci başkanlık koltuğunda oturan Metin Öztürk'ten de sert bir açıklama geldi.

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Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, Okan Buruk'un PFDK'ya sevkine tepki gösterirken Acun Ilıcalı'yı da eleştirdi.

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, Okan Buruk'un PFDK'ya sevkine tepki gösterirken Acun Ilıcalı'yı da eleştirdi.

Öztürk, Ilıcalı için 'Dominik ile Türkiye'yi karıştıran. Oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir.' dedi.

"Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin."

"Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin."

'TFF'nin kalkıp da Survivor'cının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Biz Galatasaray Lisesi'nden çıkmış ciddi bir kulübüz. Biz gayri ciddi kişilerle ve durumlara cevap vermek istemiyoruz. 

Dominik ile Türkiye'yi karıştıran. Oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin.'

"Acun Bey biliyordur"

"Acun Bey biliyordur"

'İllegal bahis hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Bize bir spor kanalı reklam vermek istedi. Biz de araştırdık hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Biz sponsorluk anlaşması yaptık. Sırtımızda reklamları yayınlandı. Bunun için de TFF'den izin aldık. Federasyon da sorumluluk bizde olmak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Önceki gün de federasyon bu izni iptal etti, iptal edince de kaldırdık. Sanırım 2021 yılıydı bir TV kanalına RTÜK'ten bir ceza geldi ama Acun Bey biliyordur, ona sorun bu kanalı ve o ceza niye gelmiş? İllegal bahis sitelerinin reklamlarını yayınladığı için geldi.'

"11 senedir şampiyon olamayan kulüp"

"11 senedir şampiyon olamayan kulüp"

'Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Kendisi de Galatasaray maçında sözlü hakaretleri var, bunları kameralar yakalamış. Tamamen bir algı operasyonu. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0'dan sonra hakem yardımıyla böyle oldu yoksa maç 5'e 6'ya gidecekti.  Elimizden geleni göstereceğiz, ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz.

"Öyle bir durum yok"

"Öyle bir durum yok"

'Bildiğim kadarıyla hakaretten sevk. Hakaret varsa sarı kart ya da kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur, öyle bir durum yok. Yine farz edin bir hakaret oldu, 4. hakem orta hakemi bilgilendiriyor. Geldi, sana hakaret etti diyor falan, orta hakem düdüğü çalıyor kart gösteriyor. Bunların hiçbiri yok.

Acun Ilıcalı ne demişti? 👇🏻

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Çeyrek Muhalif

Utanmadan okanın hekemi tehdit etmesini savunan adam ne söylese boş.

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Utanmadan mert hakana sözleşme vermiş tescilli şikeci bir takımın taraftarının koç'un parası olmadan nefes bile alamayacak sözleri bunlar. Bj'ye devam çıkark... Devamını Gör

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SO_FAR_SO_GOOD

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