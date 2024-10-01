Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu: "Sistemi Yıkacağız Diye Geldik Yıkacağız"

'Aslında Okan Buruk doğru söylüyor, 8 hakemin 8’inin de penaltı dediği pozisyondan bahsediyor. Diyor ki “ 8 hakemin 8’ide penaltı diyor ama sen penaltı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin. diyor. İşte Türk futbolunun özeti bu arkadaşlar.'