Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu: "Sistemi Yıkacağız Diye Geldik Yıkacağız"
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu: "Sistemi Yıkacağız Diye Geldik Yıkacağız"
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı yaşanan hakem hataları sonrasında açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında hakemlerin çifte standart uyguladığını söyledi.
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündeme dair değerlendirmeler yaparak Fenerbahçe'ye karşı yapılan hakem hatalarına değindi.
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"7. haftadayız Fenerbahçe'nin 7 penaltısı verilmedi. Bu nasıl bir lig?" diyen Acun Ilıcalı, Galatasaray'a şu ana dek 14 sarı kartın çıkmadığını anlattı.
Ilıcalı, "8 hakem hocasının bizzat kabul ettiği gerçeği açıklıyorum şu anda; Fenerbahçe'nin bu sezon resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6. Bunda hakemler ortak karar aldı. Bu hafta ile 7 oldu. 7'de 7 oldu." dedi.
Acun Ilıcalı, "Kulüp olarak 7 penaltın verilmemiş, rakibinin de 14 tane sarı kartı verilmemiş. Bu lig adil mi şimdi?" dedi. "Futbolun milliyeti olmaz" diyen Ilıcalı "Bana kalsa bugün yabancı hakem getiririm" dedi.
Okan Buruk'un hakeme tehdidine de değinen Ilıcalı, "Okan Buruk hakeme “ Hocam bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin” diyor." dedi ve o andan sonra hakemin değişen tutumuna değindi.
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Taraftarın "ortalığı yakın, yıkın" dediğini söyleyen Acun Ilıcalı böyle bir tutumda olmayacaklarını söyledi.
"İletişimsizlik üzerine bir dünya kurmayacağız" diyen Ilıcalı, "Bu sistemi yıkmaya geldik böyle giderse bu sistemi yıkacağız" dedi.
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