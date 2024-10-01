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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu: "Sistemi Yıkacağız Diye Geldik Yıkacağız"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu: "Sistemi Yıkacağız Diye Geldik Yıkacağız"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
01.10.2024 - 15:00

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı yaşanan hakem hataları sonrasında açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında hakemlerin çifte standart uyguladığını söyledi.

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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündeme dair değerlendirmeler yaparak Fenerbahçe'ye karşı yapılan hakem hatalarına değindi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı gündeme dair değerlendirmeler yaparak Fenerbahçe'ye karşı yapılan hakem hatalarına değindi.

"7. haftadayız Fenerbahçe'nin 7 penaltısı verilmedi. Bu nasıl bir lig?" diyen Acun Ilıcalı, Galatasaray'a şu ana dek 14 sarı kartın çıkmadığını anlattı.

"7. haftadayız Fenerbahçe'nin 7 penaltısı verilmedi. Bu nasıl bir lig?" diyen Acun Ilıcalı, Galatasaray'a şu ana dek 14 sarı kartın çıkmadığını anlattı.

Ilıcalı, "8 hakem hocasının bizzat kabul ettiği gerçeği açıklıyorum şu anda; Fenerbahçe'nin bu sezon resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6. Bunda hakemler ortak karar aldı. Bu hafta ile 7 oldu. 7'de 7 oldu." dedi.

Ilıcalı, "8 hakem hocasının bizzat kabul ettiği gerçeği açıklıyorum şu anda; Fenerbahçe'nin bu sezon resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6. Bunda hakemler ortak karar aldı. Bu hafta ile 7 oldu. 7'de 7 oldu." dedi.

Acun Ilıcalı, "Kulüp olarak 7 penaltın verilmemiş, rakibinin de 14 tane sarı kartı verilmemiş. Bu lig adil mi şimdi?" dedi. "Futbolun milliyeti olmaz" diyen Ilıcalı "Bana kalsa bugün yabancı hakem getiririm" dedi.

Acun Ilıcalı, "Kulüp olarak 7 penaltın verilmemiş, rakibinin de 14 tane sarı kartı verilmemiş. Bu lig adil mi şimdi?" dedi. "Futbolun milliyeti olmaz" diyen Ilıcalı "Bana kalsa bugün yabancı hakem getiririm" dedi.

Okan Buruk'un hakeme tehdidine de değinen Ilıcalı, "Okan Buruk hakeme “ Hocam bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin” diyor." dedi ve o andan sonra hakemin değişen tutumuna değindi.

Okan Buruk'un hakeme tehdidine de değinen Ilıcalı, "Okan Buruk hakeme “ Hocam bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin” diyor." dedi ve o andan sonra hakemin değişen tutumuna değindi.

'Aslında Okan Buruk doğru söylüyor, 8 hakemin 8’inin de penaltı dediği pozisyondan bahsediyor. Diyor ki “ 8 hakemin 8’ide penaltı diyor ama sen penaltı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin. diyor. İşte Türk futbolunun özeti bu arkadaşlar.'

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Taraftarın "ortalığı yakın, yıkın" dediğini söyleyen Acun Ilıcalı böyle bir tutumda olmayacaklarını söyledi.

Taraftarın "ortalığı yakın, yıkın" dediğini söyleyen Acun Ilıcalı böyle bir tutumda olmayacaklarını söyledi.

' 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Bunu başaracağız.'

"İletişimsizlik üzerine bir dünya kurmayacağız" diyen Ilıcalı, "Bu sistemi yıkmaya geldik böyle giderse bu sistemi yıkacağız" dedi.

"İletişimsizlik üzerine bir dünya kurmayacağız" diyen Ilıcalı, "Bu sistemi yıkmaya geldik böyle giderse bu sistemi yıkacağız" dedi.

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