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İbrahim Toraman Milli Takımda Terim Tarafından Mobbinge Uğradığını İma Etti

İbrahim Toraman Milli Takımda Terim Tarafından Mobbinge Uğradığını İma Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
01.10.2024 - 14:14

İbrahim Toraman, Ekol TV'de kariyerine dair soruları yanıtladı. Milli takım dönemine de değinen İbrahim Toraman, Terim'in milli takım sürecinde yaptıklarıyla kariyerine zarar verdiğini söyledi.

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30 kez A milli olan İbrahim Toraman'ın Terim dönemlerinde milli takımla ilişkisi hep tartışmalı oldu. Kimi zaman iyiyken çağrılmadığı iddia edilirken Toroman o günleri anlattı.

30 kez A milli olan İbrahim Toraman'ın Terim dönemlerinde milli takımla ilişkisi hep tartışmalı oldu. Kimi zaman iyiyken çağrılmadığı iddia edilirken Toroman o günleri anlattı.

İbrahim Toraman, Ekol TV ekranlarında Terim'in milli takım kariyerine zarar verdiğini söyledi ve tecrübeli teknik direktörle ilgili iddialarda bulundu.

İbrahim Toraman, Ekol TV ekranlarında Terim'in milli takım kariyerine zarar verdiğini söyledi ve tecrübeli teknik direktörle ilgili iddialarda bulundu.

İbrahim Toraman, "Fatih Terim ile sadece sahadaki performansınız yetmiyor, özel hayatta da ilişkinizin iyi olması lazım" dedi.

İbrahim Toraman, "Fatih Terim ile sadece sahadaki performansınız yetmiyor, özel hayatta da ilişkinizin iyi olması lazım" dedi.

"İlişkiniz iyiyse Fatih Hoca sizi bir şekilde taşır" diyen İbrahim Toraman, mobbinge uğradığını ima etti.

"İlişkiniz iyiyse Fatih Hoca sizi bir şekilde taşır" diyen İbrahim Toraman, mobbinge uğradığını ima etti.

İbrahim Toroman, "Kötü bir şey söylemek istemiyorum ama o an sizi dışlanmış hissettiriyor, hata yapmaya zorluyor" dedi.

İbrahim Toroman, "Kötü bir şey söylemek istemiyorum ama o an sizi dışlanmış hissettiriyor, hata yapmaya zorluyor" dedi.
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Daha önce ikilinin arasındaki gerilim, İbrahim Toroman'ın isim vermeden attığı bir tweetle gündeme gelmişti.

Daha önce ikilinin arasındaki gerilim, İbrahim Toroman'ın isim vermeden attığı bir tweetle gündeme gelmişti.

İbrahim Toraman'ın açıklamaları:

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