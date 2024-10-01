Sırbistan'a Alınan Maç Beşiktaş'ın Girişimleriyle İstanbul'da Oynanacak
Sırbistan'a Alınan Maç Beşiktaş'ın Girişimleriyle İstanbul'da Oynanacak
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Bu maçın daha önce güvenlik nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı duyurulmuş, bu kararda İsrail takımı ve Türk yetkililerin ortak anlaşması olduğu iddia edilmişti.
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Beşiktaş yönetimi girişimlerini artırarak FIBA nezdinde görüşmeler yaparak maçı Belgrad'dan tekrar İstanbul'a aldı.
Beşiktaş konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak yaptıkları girişime dair detaylar verdi. "Garanti" verildiğini açıklayan Beşiktaş şu açıklamayı yaptı:
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