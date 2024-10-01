Sırbistan'a Alınan Maç Beşiktaş'ın Girişimleriyle İstanbul'da Oynanacak

'Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir'