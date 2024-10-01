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Sırbistan'a Alınan Maç Beşiktaş'ın Girişimleriyle İstanbul'da Oynanacak

Sırbistan'a Alınan Maç Beşiktaş'ın Girişimleriyle İstanbul'da Oynanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
01.10.2024 - 11:48

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın, İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçı İsrail ekibinin itirazlarına rağmen İstanbul'da oynanacağı duyuruldu.

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Bu maçın daha önce güvenlik nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı duyurulmuş, bu kararda İsrail takımı ve Türk yetkililerin ortak anlaşması olduğu iddia edilmişti.

Bu maçın daha önce güvenlik nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı duyurulmuş, bu kararda İsrail takımı ve Türk yetkililerin ortak anlaşması olduğu iddia edilmişti.

Beşiktaş yönetimi girişimlerini artırarak FIBA nezdinde görüşmeler yaparak maçı Belgrad'dan tekrar İstanbul'a aldı.

Beşiktaş yönetimi girişimlerini artırarak FIBA nezdinde görüşmeler yaparak maçı Belgrad'dan tekrar İstanbul'a aldı.

Beşiktaş konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak yaptıkları girişime dair detaylar verdi. "Garanti" verildiğini açıklayan Beşiktaş şu açıklamayı yaptı:

Beşiktaş konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak yaptıkları girişime dair detaylar verdi. "Garanti" verildiğini açıklayan Beşiktaş şu açıklamayı yaptı:

'Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir'

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