İspanyol Basını Arda Güler ve Ancelotti Arasında Tartışma Çıktığını Yazdı
İspanyol Basını Arda Güler ve Ancelotti Arasında Tartışma Çıktığını Yazdı
Madrid Derbisi'nde süre alamayan Arda Güler sonunda Ancelotti ile karşı karşıya geldi. RealMadrid Exclusivo internet sitesi ikilinin tartıştığını yazdı.
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Real Madrid'e geldiği günden beri süre alıp almama konusunda sorunlar yaşayan Arda Güler sonunda Ancelotti ile karşı karşıya geldi.
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Kulübe yakın kaynaklardan olan RealMadrid Exclusivo Arda'nın Ancelotti'ye giderek derbide oynamadığı için isyan ettiğini iddia etti.
Derbide bir dakika bile oynayamayan Arda, Ancelotti'nin yanına giderek bu durumdan sıkıldığını beyan etti.
Arda , İtalyan teknik direktöre "Hocam, eğer seviyemin yeterli olmadığını düşünüyorsanız ayrılacağım" dedi.
Arda Güler, Ocak ayına kadar yeterli süreyi bulamazsa ayrılmayı düşünüyor. Ancelotti'nin durumu ise kulüp içinde belirsizliğini koruyor.
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