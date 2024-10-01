Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
İspanyol Basını Arda Güler ve Ancelotti Arasında Tartışma Çıktığını Yazdı

İspanyol Basını Arda Güler ve Ancelotti Arasında Tartışma Çıktığını Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
01.10.2024 - 11:12

Madrid Derbisi'nde süre alamayan Arda Güler sonunda Ancelotti ile karşı karşıya geldi. RealMadrid Exclusivo internet sitesi ikilinin tartıştığını yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Real Madrid'e geldiği günden beri süre alıp almama konusunda sorunlar yaşayan Arda Güler sonunda Ancelotti ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid'e geldiği günden beri süre alıp almama konusunda sorunlar yaşayan Arda Güler sonunda Ancelotti ile karşı karşıya geldi.

Kulübe yakın kaynaklardan olan RealMadrid Exclusivo Arda'nın Ancelotti'ye giderek derbide oynamadığı için isyan ettiğini iddia etti.

Kulübe yakın kaynaklardan olan RealMadrid Exclusivo Arda'nın Ancelotti'ye giderek derbide oynamadığı için isyan ettiğini iddia etti.

Derbide bir dakika bile oynayamayan Arda, Ancelotti'nin yanına giderek bu durumdan sıkıldığını beyan etti.

Derbide bir dakika bile oynayamayan Arda, Ancelotti'nin yanına giderek bu durumdan sıkıldığını beyan etti.

Arda , İtalyan teknik direktöre "Hocam, eğer seviyemin yeterli olmadığını düşünüyorsanız ayrılacağım" dedi.

Arda , İtalyan teknik direktöre "Hocam, eğer seviyemin yeterli olmadığını düşünüyorsanız ayrılacağım" dedi.

Arda Güler, Ocak ayına kadar yeterli süreyi bulamazsa ayrılmayı düşünüyor. Ancelotti'nin durumu ise kulüp içinde belirsizliğini koruyor.

Arda Güler, Ocak ayına kadar yeterli süreyi bulamazsa ayrılmayı düşünüyor. Ancelotti'nin durumu ise kulüp içinde belirsizliğini koruyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın