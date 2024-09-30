Beşiktaş'tan Galatasaray'a Fikstür Mesajı: Yoğunsa Avrupa Ligi'ne Çıkmasınlar

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan ekibi PAOK'u konuk etmiş, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puana uzanmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, TFF'ye 'Dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde hazırlandık. Bizim için zor olacak maç aslında Kasımpaşa maçı. Onu cumartesiye koydular, neden oraya koydular bilemiyorum. Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe. Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız. Kadro genişliği bunun için var.' diyerek tepki göstermişti.