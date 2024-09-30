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Beşiktaş'tan Galatasaray'a Fikstür Mesajı: Yoğunsa Avrupa Ligi'ne Çıkmasınlar

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Fikstür Mesajı: Yoğunsa Avrupa Ligi'ne Çıkmasınlar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 00:55

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Kayserispor maçının ardından konuştu. Yücel, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un yoğun maç trafiğine sitem etmesine tepki gösterdi.

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PAOK maçı sonrası eleştiride bulunmuştu.

PAOK maçı sonrası eleştiride bulunmuştu.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan ekibi PAOK'u konuk etmiş, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puana uzanmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, TFF'ye 'Dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde hazırlandık. Bizim için zor olacak maç aslında Kasımpaşa maçı. Onu cumartesiye koydular, neden oraya koydular bilemiyorum. Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe. Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız. Kadro genişliği bunun için var.' diyerek tepki göstermişti.

Hüseyin Yücel'den cevap geldi.

Hüseyin Yücel'den cevap geldi.

Beşiktaş İkinci Başkanı, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından Buruk'un sözlerine değindi.

"Bu işi yapmak için para alıyorlar"

"Bu işi yapmak için para alıyorlar"

Yücel, Buruk'un ifadelerine 'Fikstür sözleri trajikomik. Puan kaybından sonra fikstür polemiği klasik oldu. Özellikle Beşiktaş bu yıl çok ciddi bir dezavantajlı konumda. Biz çıkıp ağlamıyoruz! Teknik heyet ve futbolcular bu işi yapmak için para alıyor. Fikstür yoğunsa UEFA Avrupa Ligi'ne çıkmasınlar, Türkiye Kupası'na PAF takım ile çıksınlar. Süper Lig'e odaklansınlar. Burada ağlamak için kimse iş yapmıyor! Herkes işini doğru yapsın!' diyerek yanıt verdi.

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