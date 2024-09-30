Beşiktaş'tan Galatasaray'a Fikstür Mesajı: Yoğunsa Avrupa Ligi'ne Çıkmasınlar
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Fikstür Mesajı: Yoğunsa Avrupa Ligi'ne Çıkmasınlar
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Kayserispor maçının ardından konuştu. Yücel, ezeli rakipleri Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un yoğun maç trafiğine sitem etmesine tepki gösterdi.
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PAOK maçı sonrası eleştiride bulunmuştu.
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Hüseyin Yücel'den cevap geldi.
"Bu işi yapmak için para alıyorlar"
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