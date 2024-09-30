İstifa Etti: Kayserispor'da Burak Yılmaz Dönemi Sona Erdi
İstifa Etti: Kayserispor'da Burak Yılmaz Dönemi Sona Erdi
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, 'Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım.' dedi.
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Beşiktaş maçı sonrası görevi bıraktı.
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Değişimin gerekli olduğunu vurguladı.
Yılmaz'ın basın toplantısı 👇
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