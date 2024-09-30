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İstifa Etti: Kayserispor'da Burak Yılmaz Dönemi Sona Erdi

İstifa Etti: Kayserispor'da Burak Yılmaz Dönemi Sona Erdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 23:16

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz,  istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, 'Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım.' dedi.

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Beşiktaş maçı sonrası görevi bıraktı.

Beşiktaş maçı sonrası görevi bıraktı.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Kayserispor'da Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini duyurdu.

Değişimin gerekli olduğunu vurguladı.

Değişimin gerekli olduğunu vurguladı.

'Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım.

Teknik direktörlük işine soyundum, Allah izin verirse kendimizi geliştirerek gereğini yapacağını düşünüyorum. Bazen bırakmak da önemli. Kayserispor'un yolu açık olsun. İnşallah bensiz iyi olacaklar. İyilik yapmak da belki de bırakmaktır. Herkese teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacaktır.'

Yılmaz'ın basın toplantısı 👇

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