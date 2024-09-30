Kararlar Tepki Çekti: Beşiktaş "Atilla Karaoğlan'a Rağmen Kazandık" Dedi
Kararlar Tepki Çekti: Beşiktaş "Atilla Karaoğlan'a Rağmen Kazandık" Dedi
Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan, mücadeleye damga vurdu. Karaoğlan'ın verdiği ve vermediği fauller, siyah-beyazlı kulübü isyan ettirdi.
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Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ın lige nasıl döneceği merakla bekleniyordu.
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Siyah-beyazlılar, namağlup unvanını Kayserispor karşısında da kaybetmedi. van Bronckhorst ve öğrencileri, zorlu deplasmandan 3-0 galip ayrıldı.
Fakat mücadele sonunda, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepkiler yükseldi.
Beşiktaş, sosyal medya hesabından Karaoğlan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "maçın özeti" notunu düştü.
Ardından " Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz!" diyerek bir pozisyonu örnek gösterdi 👇
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Taraftarlar da Karaoğlan'ın yönetimine sert çıktı 👇
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