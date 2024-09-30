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Kararlar Tepki Çekti: Beşiktaş "Atilla Karaoğlan'a Rağmen Kazandık" Dedi

Kararlar Tepki Çekti: Beşiktaş "Atilla Karaoğlan'a Rağmen Kazandık" Dedi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 22:32

Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan, mücadeleye damga vurdu. Karaoğlan'ın verdiği ve vermediği fauller, siyah-beyazlı kulübü isyan ettirdi.

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Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ın lige nasıl döneceği merakla bekleniyordu.

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ın lige nasıl döneceği merakla bekleniyordu.

Siyah-beyazlılar, namağlup unvanını Kayserispor karşısında da kaybetmedi. van Bronckhorst ve öğrencileri, zorlu deplasmandan 3-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, namağlup unvanını Kayserispor karşısında da kaybetmedi. van Bronckhorst ve öğrencileri, zorlu deplasmandan 3-0 galip ayrıldı.

Fakat mücadele sonunda, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepkiler yükseldi.

Fakat mücadele sonunda, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepkiler yükseldi.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Karaoğlan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "maçın özeti" notunu düştü.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Karaoğlan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "maçın özeti" notunu düştü.

Ardından " Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz!" diyerek bir pozisyonu örnek gösterdi 👇

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Taraftarlar da Karaoğlan'ın yönetimine sert çıktı 👇

Taraftarlar da Karaoğlan'ın yönetimine sert çıktı 👇
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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