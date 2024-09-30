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Mourinho Manchester United'ın Teknik Direktörü Erik ten Hag'ı Görevinden Edebilir!

Mourinho Manchester United'ın Teknik Direktörü Erik ten Hag'ı Görevinden Edebilir!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 19:46

Ligde uzun zamandır kötü bir performans ortaya koyan Manchester United'ta yönetimin sabrı taştı. İngiliz basınında, teknik direktörlük koltuğunda oturan Hollandalı Erik ten Hag'a son bir şans verildiği ifade edilirken kader maçlarından birinin Fenerbahçe mücadelesi olduğu vurgulandı.

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Tottenham'a evinde kaybetti.

Tottenham'a evinde kaybetti.

Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham'ı konuk eden kırmızı-beyazlılar, mücadeleden 3-0 mağlup ayrılarak 7 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

Geleceği sorgulanmaya başladı.

Geleceği sorgulanmaya başladı.

İki senedir takımın başında olan ten Hag, transferde 600 milyon euro harcasa da beklenilen başarı bir türlü hala gelmedi. Her mağlubiyet veya puan kaybından sonra ortaya atılan ayrılık iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Fenerbahçe maçı, belirleyici olabilir.

Fenerbahçe maçı, belirleyici olabilir.

Ülke basınında Hollandalı çalıştırıcıya yönetimden son bir şans verildiğini ifade edildi. Ekim ayında oynanacak Porto (D), Aston Villa (D), Brentford, Fenerbahçe (D) ve West Ham United (D) maçlarından olumsuz sonuçlar alınması durumunda 54 yaşındaki teknik adamın İngiliz ekibindeki kariyeri noktalanacak.

Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman?

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında United ile karşı karşıya gelecek. 24 Ekim'de Kadıköy'de oynanacak mücadele, saat 22'de başlayacak ve TRT'den canlı yayınlanacak.

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