Mourinho Manchester United'ın Teknik Direktörü Erik ten Hag'ı Görevinden Edebilir!
Mourinho Manchester United'ın Teknik Direktörü Erik ten Hag'ı Görevinden Edebilir!
Ligde uzun zamandır kötü bir performans ortaya koyan Manchester United'ta yönetimin sabrı taştı. İngiliz basınında, teknik direktörlük koltuğunda oturan Hollandalı Erik ten Hag'a son bir şans verildiği ifade edilirken kader maçlarından birinin Fenerbahçe mücadelesi olduğu vurgulandı.
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Tottenham'a evinde kaybetti.
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Geleceği sorgulanmaya başladı.
Fenerbahçe maçı, belirleyici olabilir.
Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman?
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