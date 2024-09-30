Jose Mourinho Laptop Tepkisiyle Spor Dünyasının Gündemine Oturdu!

'O gerçekten de 'Özel Biri! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu.'

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi.'