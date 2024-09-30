Jose Mourinho Laptop Tepkisiyle Spor Dünyasının Gündemine Oturdu!
Jose Mourinho Laptop Tepkisiyle Spor Dünyasının Gündemine Oturdu!
Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasında hakeme gösterdiği tepkiyle dünya basınında öne çıkan isim oldu. Tecrübeli teknik adam, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir harekete imza atmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya'dan üç puanla dönüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçtan çok Mourinho'nun hareketi konuşuldu.
Yıldız isim, durumu şu sözlerle açıkladı. 👇
Yaşananlar, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Daily Mail (İngiltere)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Blick (İsviçre)
Daily Record (İskoçya)
L'Epique
Football Italia (İtalya)
Daily Sports (Çekya)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Adamı dünya taktir ediyor bizimkiler küçümsüyor. Klasik tr futbolu ve yorumcuları