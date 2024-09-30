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Jose Mourinho Laptop Tepkisiyle Spor Dünyasının Gündemine Oturdu!

Jose Mourinho Laptop Tepkisiyle Spor Dünyasının Gündemine Oturdu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 17:53

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasında hakeme gösterdiği tepkiyle dünya basınında öne çıkan isim oldu. Tecrübeli teknik adam, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir harekete imza atmıştı.

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Antalya'dan üç puanla dönüldü.

Antalya'dan üç puanla dönüldü.

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, yeni haftada Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarısı 0-0 noktalanan mücadeleden Tadic ve Thalisson'un (K.K) golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Maçtan çok Mourinho'nun hareketi konuşuldu.

Maçtan çok Mourinho'nun hareketi konuşuldu.

Hakem Cihan Aydın, karşılaşmanın 77. dakikasında Dzeko'nun attığı golü, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Mourinho, pozisyonu bilgisayarından açıp, maç kamerasının önüne koydu ardından da sarı kart gördü.

Yıldız isim, durumu şu sözlerle açıkladı. 👇

Yıldız isim, durumu şu sözlerle açıkladı. 👇

Mücadele sonrası gazetecilerle bir araya gelen Portekizli, tepkisine dair 'Ofsayt olmadığını... Çünkü sol bekin pozisyonuna baktığınız zaman Dzeko ofsaytta değildi. Bizim taktik kameramızın perspektifinden baktığımız zaman o pozisyon temizdi.' ifadelerini kullandı.

Yaşananlar, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yaşananlar, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İşte yıldız teknik adam hakkında öne çıkan haberler. 👇

Daily Mail (İngiltere)

Daily Mail (İngiltere)

'Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi. Dizüstü bilgisayar ekranı, Mourinho'nun yetkililerin yanlış karar verdiğini kanıtlamaya çalıştığı olayın sabit bir görüntüsünü gösteriyordu.'

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Blick (İsviçre)

Blick (İsviçre)

'O gerçekten de 'Özel Biri! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu.'

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi.'

Daily Record (İskoçya)

Daily Record (İskoçya)

'Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil.'

L'Epique

L'Epique

'Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi.'.

Football Italia (İtalya)

Football Italia (İtalya)

'Hakemlere yönelik tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi... Bugün ise bu listeye komik bir olay daha ekledi ve Antalyaspor maçında protesto ettiği pozisyonun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki kameranın önüne koydu.'

Daily Sports (Çekya)

Daily Sports (Çekya)

'Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil.'

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Adamı dünya taktir ediyor bizimkiler küçümsüyor. Klasik tr futbolu ve yorumcuları