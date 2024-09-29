A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Adana'nın Vergi Rekortmeni Oldu!
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Adana'nın Vergi Rekortmeni Oldu!
Bir dönem Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da görev yapan, şu anda da A Milli Takım Teknik Direktörü konumunda bulunan Vincenzo Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu.
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Adana Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı.
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100 kişilik listenin ilk sırasında A Milli Takım'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella yer aldı.
Eylül 2021- Haziran 2023 tarihleri arasında Adana Demirspor'da görev alan teknik adam, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla şehrin vergi rekortmeni oldu.
Mavi-lacivertli kulüpten Yusuf Sarı da 4 milyon 404 bin lira vergi beyanıyla listesinin 15'inci sırasında yer aldı.
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