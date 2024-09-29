Benfica'da Büyülemeye Devam Ediyor: Portekiz Basınının Kerem Aktürkoğlu İçin Yorumları
Benfica'da Büyülemeye Devam Ediyor: Portekiz Basınının Kerem Aktürkoğlu İçin Yorumları
Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Gil Vicente maçında gol sevinci yaşamasıyla ülke basınında yine manşetleri süsledi. 25 yaşındaki oyuncunun performansından övgüyle bahsedildi.
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Gil Vicente engeli 5 golle geçildi.
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Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Teknik direktörü "bir değil" dedi.
Basının gözdesi oldu.
Record
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A Bola
Notícias ao Minuto
O Jogo
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Kerem Aktürkoğlu'nun golü 👇
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