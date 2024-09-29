Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Benfica'da Büyülemeye Devam Ediyor: Portekiz Basınının Kerem Aktürkoğlu İçin Yorumları

Benfica'da Büyülemeye Devam Ediyor: Portekiz Basınının Kerem Aktürkoğlu İçin Yorumları

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 10:51

Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Gil Vicente maçında gol sevinci yaşamasıyla ülke basınında yine manşetleri süsledi. 25 yaşındaki oyuncunun performansından övgüyle bahsedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gil Vicente engeli 5 golle geçildi.

Gil Vicente engeli 5 golle geçildi.

Portekiz Premier Ligi'nin 7.  haftasında evinde Gil Vicente ile karşılaşan Benfica, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

8. dakikada 1-0 geriye düşen ev sahibi, 17'de Otamendi ile skora denge getirdi. 25'te ise sahneye Kerem çıktı. 25 yaşındaki milli futbolcu, uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla üç puanın mimarlarından biri oldu.

Teknik direktörü "bir değil" dedi.

Teknik direktörü "bir değil" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, yeni transferlerin uyum sürecinde özenli olunmasına dikkat çekerek 'Herkes gelir gelmez gol atan Aktürkoğlu gibi değil' ifadelerini kullandı.

Basının gözdesi oldu.

Basının gözdesi oldu.

Portekiz'in önde gelen spor servisleri, 4 maçta 3 gol 2 asistle oynayan milli futbolcunun performansına geniş yer verdi. İşte yazılanlar. 👇

Record

Record

'Kerem Aktürkoğlu'nun Jonas ritmindeki soğukkanlılığı. Türk futbolcu güçlü bir başlangıç yaptı ve teknik direktör Bruno Lage'nin takımında öne çıktı.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

A Bola

A Bola

'Kerem Aktürkoğlu yine gol attı. Aktürkoğlu, 10 yıl sonra Benfica'daki ilk dört maçında üç ve daha fazla gol atan ilk yeni transfer oldu. Benfica'da en son 2014 yılında Valencia'dan transfer edilen Jonas bunu başarmıştı.'

Notícias ao Minuto

Notícias ao Minuto

'Kerem Aktürkoğlu yine gol attı ve 1-0 yenik duruma düşen Benfica'nın geri dönüşü tamamlandı. Otamendi'nin kafa vuruşuyla attığı golün ardından Aktürkoğlu da kafa vuruşuyla Kartal'ı 2-1 öne geçirdi ve böylece üç maçta üçüncü golünü kaydetti.'

O Jogo

O Jogo

'Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harika formunu sürdürüyor ve Gil Vicente'ye karşı yeni takımındaki üçüncü golünü atarak maçın (2-1) dönüm noktası oldu.'

Bola Na Rede

Bola Na Rede

 'Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geri dönüş yaptı. Aktürkoğlu kafa vuruşuyla attığı golle Luz Stadı'nda Kartallar'ın geri dönüşünü sağladı.'

Kerem Aktürkoğlu'nun golü 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın