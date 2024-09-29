Osimhen'den Kasımpaşa Beraberliği Paylaşımı: Daha Yeni Başlıyoruz
Osimhen'den Kasımpaşa Beraberliği Paylaşımı: Daha Yeni Başlıyoruz
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Nijeryalı forvet, galibiyeti kaçırdıkları için sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diedi.
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Kasımpaşa, son dakikada bulduğu golle bir puanı almıştı.
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İki gol atan Osimhen, ikinci yarıya çıkamamıştı.
"Daha yeni başlıyoruz!" dedi.
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