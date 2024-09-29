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Osimhen'den Kasımpaşa Beraberliği Paylaşımı: Daha Yeni Başlıyoruz

Osimhen'den Kasımpaşa Beraberliği Paylaşımı: Daha Yeni Başlıyoruz

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 09:42

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Nijeryalı forvet, galibiyeti kaçırdıkları için sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diedi.

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Kasımpaşa, son dakikada bulduğu golle bir puanı almıştı.

Kasımpaşa, son dakikada bulduğu golle bir puanı almıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

6'da 6 yaparak Süper Lig'in zirvesinde oturan Galatasaray, 7. haftada Kasımpaşa'yı konuk etmişti. Sarı-kırmızılar, ilk yarısını 3-0 önde kapadığı mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Deplasman ekibi, 90+5'te skoru eşitlemişti.

İki gol atan Osimhen, ikinci yarıya çıkamamıştı.

İki gol atan Osimhen, ikinci yarıya çıkamamıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında attığı gollerle takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan Osimhen, sakatlığı sebebiyle ikinci 45 dakikada sahadaki yerini alamamıştı. Maçtan sonra, 25 yaşındaki oyuncudan paylaşım geldi.

"Daha yeni başlıyoruz!" dedi.

"Daha yeni başlıyoruz!" dedi.

'Bugünkü maçta iki gol atmış olmak büyük bir onur ama galibiyeti garantileyemediğimiz için hayal kırıklığına uğradım. Her şeyimizi verdik ve eminim ki takım olarak daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz!

Sevgili Galatasaraylılar, desteğiniz bizim için dünyalara bedel ve hepinizi gururlandırmak için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Tezahüratlarınız ve inanılmaz sevginiz için teşekkür ederim. Daha yeni başlıyoruz!'

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