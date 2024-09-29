Osimhen'den Kasımpaşa Beraberliği Paylaşımı: Daha Yeni Başlıyoruz

'Bugünkü maçta iki gol atmış olmak büyük bir onur ama galibiyeti garantileyemediğimiz için hayal kırıklığına uğradım. Her şeyimizi verdik ve eminim ki takım olarak daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz!

Sevgili Galatasaraylılar, desteğiniz bizim için dünyalara bedel ve hepinizi gururlandırmak için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Tezahüratlarınız ve inanılmaz sevginiz için teşekkür ederim. Daha yeni başlıyoruz!'