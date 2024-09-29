Serhat Akın Saldırısı Sonrası Dört Futbol Yorumcusunun İsmini Vermiş!

Akın, kendisinin hedef gösterildiğini ve bu süreçte Fenerbahçe yönetiminden hiçbir destek görmediğini dile getirdi. Kulübe karşı kırgın olduğunu ifade ederken saldırının sadece kendisine değil, Fenerbahçe’ye yönelik de olduğunu belirterek, olayın organize bir saldırı olduğunu vurguladı.