Serhat Akın Saldırısı Sonrası Dört Futbol Yorumcusunun İsmini Vermiş!
Serhat Akın Saldırısı Sonrası Dört Futbol Yorumcusunun İsmini Vermiş!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramış, ayağından yaralanmıştı. Akın'ın polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersin Düzen canlı yayında açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört yorumcudan şüphelendiğini aktarıldı.
"Fenerbahç'ye kırgın ve kızgınım"
Düzen'in açıklaması 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın