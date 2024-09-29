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Serhat Akın Saldırısı Sonrası Dört Futbol Yorumcusunun İsmini Vermiş!

Serhat Akın Saldırısı Sonrası Dört Futbol Yorumcusunun İsmini Vermiş!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 08:47

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramış, ayağından yaralanmıştı. Akın'ın polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

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Ersin Düzen canlı yayında açıkladı.

Ersin Düzen canlı yayında açıkladı.

TV100 ekranlarında eski futbolcular Ümit Karan, Tümer Metin ve Volkan Demirel ile spor gündemin değerlendirildiği Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü programında Serhat Akın'ın ifadesi paylaşıldı.

Dört yorumcudan şüphelendiğini aktarıldı.

Dört yorumcudan şüphelendiğini aktarıldı.

Düzen'in paylaşımına göre Akın ifadesinde, Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle sosyal medya üzerinden ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirtti. Eski futbolcu, saldırının arkasında olduğundan şüphelendiği dört yorumcunun ismini de polise verdi. Düzen, hedef göstermemek için isimleri saklı tuttu.

"Fenerbahç'ye kırgın ve kızgınım"

"Fenerbahç'ye kırgın ve kızgınım"

Akın, kendisinin hedef gösterildiğini ve bu süreçte Fenerbahçe yönetiminden hiçbir destek görmediğini dile getirdi. Kulübe karşı kırgın olduğunu ifade ederken saldırının sadece kendisine değil, Fenerbahçe’ye yönelik de olduğunu belirterek, olayın organize bir saldırı olduğunu vurguladı.

Düzen'in açıklaması 👇

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