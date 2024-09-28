Serhat Akın'a Yapılan Saldırı Dünya Basınında da Yer Buldu
Serhat Akın'a Yapılan Saldırı Dünya Basınında da Yer Buldu
Serhat Akın'ın vurulmasının ardından iki şüpheli yakalandı, iki kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Yaşananlar dünya basınında da kendine yer buldu. Özellikle Almanya basınında eski milli oyuncu geniş yer buldu.
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Serhat Akın'a yapılan saldırının ardından haberler dünya basınında da geniş yer buldu. Akın'a yapılan saldırı için İngiliz ve Alman basını detaylı haberlere imza attı.
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İngiltere'den Sun, "Şok edici görüntü" dediği haberde saldırıya dair detaylara yer verdi. Serhat Akın'ın yorumları nedeniyle hedef haline geldiğini de söyleyen Sun, motosikletli saldırganlardan da detaylı şekilde bahsetti.
Almanya'dan Bild ise "Sinsi Saldırı" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde "Eski Kölnlü futbolcu, televizyona çıktıktan sonra vuruldu!" dedi.
Slobodenpecat Gazetesi ise "Korkunç haber" başlığıyla verdiği haberde "Korkunç bir haber dün Türkiye'yi olduğu kadar tüm futbol dünyasını da sarstı." dedi.
RTL de "Emekliliğini böyle hayal etmemişti" derken, "mermilerin havada uçuştuğu gecede eski milli oyuncu yarasını takipçileriyle paylaştı" dedi.
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