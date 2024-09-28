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Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Olaya Karışan 4 Kişiden 2’si Yakalandı

Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Olaya Karışan 4 Kişiden 2’si Yakalandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.09.2024 - 15:25

Şimdilerde futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Serhat Akın’a düzenlenen silahlı saldırıya karışan 4 kişiden 2’si gözaltına alındı. Silahı ateşleyen ve motoru kullanan şüpheliler ise hala aranıyor.

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Eski futbolcu Serhat Akın’a program çıkışında maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve Serhat Akın ayağından yaralanmıştı.

Eski futbolcu Serhat Akın’a program çıkışında maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve Serhat Akın ayağından yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya karışan 4 kişiden 2’sinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya karışan 4 kişiden 2’sinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırıya yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. tutuklanırken, motosikleti kullanan Osman Mukan ve silahla ateş eden Ozan Dalmaz isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Saldırıya yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. tutuklanırken, motosikleti kullanan Osman Mukan ve silahla ateş eden Ozan Dalmaz isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Silahı ateşleyen Ozan Dalmaz

Saldırıdaki motosikleti kullanan Osman Mukan 👇

Saldırıdaki motosikleti kullanan Osman Mukan 👇

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