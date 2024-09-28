Rasim Ozan Kütahyalı’nın İddiası: Serhat Akın’ı Kim Vurdu?
Rasim Ozan Kütahyalı’nın İddiası: Serhat Akın’ı Kim Vurdu?
Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde program çıkışında ayağından silahla vurulmuştu. Daha önce tehdit edildiğini açıklayan Akın’ın sağlık durumu iyiye giderken, Rasim Ozan Kütahyalı saldırıyı yeni yeni ortaya çıkan “Z tip mafyalardan” birinin yaptığını iddia etti. Kütahyalı ayrıca, bu mafya grubunun Fenerbahçe tribünlerinden bir grupla da ilişki olduğunu söyledi.
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Daha önce tehdit edildiğini açıklayan Serhat Akın, Beykoz’da program çıkışında saldırıya uğramış ve ayağından vurulmuştu.
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Sağlık durumu iyi olan Serhat Akın, iki ameliyat geçirdi.
Savcılığın soruşturma başlattığı olayda saldırgan ise henüz yakalanamadı.
Rasim Ozan Kütahyalı, polis müdürleri ve savcılık ile görüştüğünü, saldırının yeni yeni ortaya çıkan “Z kuşağı mafya” olarak bilinen çetelerden birinin yapıldığının üzerinde durulduğunu söyledi.
Kütahyalı, Fenerbahçe tribünlerde bulunan bir grubun da bu tip bir çete ile ilişkisi olduğunu ifade etti.
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İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklaması 👇
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