Rasim Ozan Kütahyalı’nın İddiası: Serhat Akın’ı Kim Vurdu?

Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde program çıkışında ayağından silahla vurulmuştu. Daha önce tehdit edildiğini açıklayan Akın’ın sağlık durumu iyiye giderken, Rasim Ozan Kütahyalı saldırıyı yeni yeni ortaya çıkan “Z tip mafyalardan” birinin yaptığını iddia etti. Kütahyalı ayrıca, bu mafya grubunun Fenerbahçe tribünlerinden bir grupla da ilişki olduğunu söyledi.