Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı
Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı
Eski futbolcu ve şimdilerde yorumculuk yapan Serhat Akın’a dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Daha önce tehdit edildiğini açıklayan Serhat Akın, dün akşam saatlerinde program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.
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Hastaneye kaldırılan ve bugün ameliyat edileceği öğrenilen Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli 2 kişinin, Serhat Akın binadan çıktığı sırada yaklaşıp ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı görüldü.
Silahlı saldırının görüntüleri 👇
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