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Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı

Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 10:55 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 11:02

Eski futbolcu ve şimdilerde yorumculuk yapan Serhat Akın’a dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Daha önce tehdit edildiğini açıklayan Serhat Akın, dün akşam saatlerinde program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Daha önce tehdit edildiğini açıklayan Serhat Akın, dün akşam saatlerinde program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Hastaneye kaldırılan ve bugün ameliyat edileceği öğrenilen Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan ve bugün ameliyat edileceği öğrenilen Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli 2 kişinin, Serhat Akın binadan çıktığı sırada yaklaşıp ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli 2 kişinin, Serhat Akın binadan çıktığı sırada yaklaşıp ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı görüldü.

Silahlı saldırının görüntüleri 👇

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