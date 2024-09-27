Silahlı Saldırıda Ayağından Vurulan Serhat Akın Hakkında Arkadaşı Tuncay Şanlı’dan Açıklama

'Şu an iyi durumda. Tabii ki morali bozuk. Ameliyata alınacak. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok ciddi bir şey yok durumunda ama operasyon geçirecek. Hem üzüntülü hem de sinirliyim. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.'