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Silahlı Saldırıda Ayağından Vurulan Serhat Akın Hakkında Arkadaşı Tuncay Şanlı’dan Açıklama

Silahlı Saldırıda Ayağından Vurulan Serhat Akın Hakkında Arkadaşı Tuncay Şanlı’dan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.09.2024 - 08:47

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu, şimdilerde ise futbol yorumcusu olan Serhat Akın, Beykoz’da yaptığı program sonrasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Serhat Akın’ın ilk ziyaretçilerinden biri eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı oldu. Şanlı, Serhat Akın’ın son durumu hakkında açıklamalar yaptı. 

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, silahlı saldırının hedefi oldu. Futbol yorumcusu olarak katıldığı program çıkışında Beykoz'da Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta ayağından vuruldu. Eski milli futbolcu Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, silahlı saldırının hedefi oldu. Futbol yorumcusu olarak katıldığı program çıkışında Beykoz'da Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta ayağından vuruldu. Eski milli futbolcu Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Serhat Akın hastaneye kaldırıldı. Eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı da Akın'ı hastaneyede ziyaret etti.

Serhat Akın hastaneye kaldırıldı. Eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı da Akın'ı hastaneyede ziyaret etti.

Hastane çıkışında açıklama yapan Şanlı, Serhat Akın’ın ameliyat olacağını durumunun iyi olduğunu belirtti. İşte Tuncay Şanlı’nın açıklaması:

Hastane çıkışında açıklama yapan Şanlı, Serhat Akın’ın ameliyat olacağını durumunun iyi olduğunu belirtti. İşte Tuncay Şanlı’nın açıklaması:

'Şu an iyi durumda. Tabii ki morali bozuk. Ameliyata alınacak. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok ciddi bir şey yok durumunda ama operasyon geçirecek. Hem üzüntülü hem de sinirliyim. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.'

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