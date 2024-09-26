Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçeli Eski Futbolcu Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Ayağından Vuruldu

Fenerbahçeli Eski Futbolcu Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Ayağından Vuruldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.09.2024 - 00:20 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 01:13

Fenerbahçeli eski futbolcu, şimdilerde ise yorumculuk yapan 'Kadıköy'ün Boğası' lakaplı Serhat Akın, Youtube programı çekimi sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Serhat Akın 'Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe' dedi. 

Serhat Akın’ın uğradığı saldırı için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından vurulduğunu bu tweetle duyurdu.

Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından vurulduğunu bu tweetle duyurdu.

Son günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen eski futbolcu-yorumcu Serhat Akın, saldırıya uğradığını duyurdu: Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe. "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanan Serhat Akın, bir de fotoğraf paylaştı.

Son günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen eski futbolcu-yorumcu Serhat Akın, saldırıya uğradığını duyurdu: Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe. "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanan Serhat Akın, bir de fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-1 yenildiği maç sonrasında kendisini ‘indirmek’ için adam tutulduğunu söylemişti.

Serhat Akın gibi yorumculuk yapan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, yayın yaptığı sırada kurşunlanma haberini alınca programını yarıda bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
24
8
5
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın