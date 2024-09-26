Fenerbahçeli Eski Futbolcu Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Ayağından Vuruldu
Fenerbahçeli Eski Futbolcu Serhat Akın’a Silahlı Saldırı: Ayağından Vuruldu
Fenerbahçeli eski futbolcu, şimdilerde ise yorumculuk yapan 'Kadıköy'ün Boğası' lakaplı Serhat Akın, Youtube programı çekimi sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Serhat Akın 'Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe' dedi.
Serhat Akın’ın uğradığı saldırı için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından vurulduğunu bu tweetle duyurdu.
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Son günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen eski futbolcu-yorumcu Serhat Akın, saldırıya uğradığını duyurdu: Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe. "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanan Serhat Akın, bir de fotoğraf paylaştı.
Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-1 yenildiği maç sonrasında kendisini ‘indirmek’ için adam tutulduğunu söylemişti.
Serhat Akın gibi yorumculuk yapan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, yayın yaptığı sırada kurşunlanma haberini alınca programını yarıda bıraktı.
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