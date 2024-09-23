Eski Takım Arkadaşından Serhat Akın İçin İlginç İddia: Kadıköy Boğası Değil İspanyol Sevgilisi İçin Yapıyordu
Eski Takım Arkadaşından Serhat Akın İçin İlginç İddia: Kadıköy Boğası Değil İspanyol Sevgilisi İçin Yapıyordu
Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Serhat Akın'ın gol sevinçleri hala hafızalarda. Gol sevinci sebebiyle Kadıköy Boğası lakabını alan Serhat Akın için eski takım arkadaşından itiraf geldi.
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Serhat Akın meşhur gol sevinciyle akıllara kazınmış ve Fenerbahçe taraftarının Kadıköy Boğası diye sevgilisi olmuştu.
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Eski takım arkadaşı Serhat Akın'ın derbi yorumlarına kızan Can Arat, Serhat Akın için ilginç bir iddiada bulundu. Arat gol sevincinin "Kadıköy Boğası" ile ilgili değil İspanyol sevgilisi ile ilgili olduğunu söyledi.
Can Arat, "O hareketi Fenerbahçe'ye mi yapıyordu, eskorta yapıyordu. Aziz Yıldırım bunu öğrendi. "Ya eskort ya Fenerbahçe" dedi, Serhat o eskortu seçti. İspanya'dan çağırdığı eskort için yaptı o hareketi" dedi.
Öfkeli bir şekilde eski takım arkadaşına seslenen Can Arat, "Bir haftalık getirdi, ondan sonra o eskortla devam etti. Kadıköy Boğası falan değil eskorta yapıyor onu. Fenerbahçe'yi o kadın için bıraktı hala 2 senedir Fenerbahçe'nin üstünden ekmek yiyor" dedi.
Can Arat'ın söz konusu iddiaları
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