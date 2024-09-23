Galatasaray'da Mauro Icardi Oynamadığı Derbiye Damga Vurmayı Başardı

Mauro Icardi'nin kırk yıllık Galatasaraylı gibi hareketleri, paylaşımları, rakipleri Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeler her zaman gündeme damga vuruyor. Bu kez sahada forma giymese de gecenin en mutlu isimlerinden biri Icardi'ydi. Icardi yine kutlamalara damga vurmayı başardı.