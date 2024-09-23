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Galatasaray'da Mauro Icardi Oynamadığı Derbiye Damga Vurmayı Başardı

Galatasaray'da Mauro Icardi Oynamadığı Derbiye Damga Vurmayı Başardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
23.09.2024 - 09:42

Mauro Icardi'nin kırk yıllık Galatasaraylı gibi hareketleri, paylaşımları, rakipleri Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeler her zaman gündeme damga vuruyor. Bu kez sahada forma giymese de gecenin en mutlu isimlerinden biri Icardi'ydi. Icardi yine kutlamalara damga vurmayı başardı.

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Mauro Icardi'nin Fenerbahçe ile ilgili paylaşımları, Ali Koç'a yaptığı göndermeler sosyal medyada her zaman en çok konuşulanlar arasına giriyor.

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe ile ilgili paylaşımları, Ali Koç'a yaptığı göndermeler sosyal medyada her zaman en çok konuşulanlar arasına giriyor.

Nusret'in Ali Koç'la paylaştığı fotoğrafa bile kayıtsız kalmayan Icardi'nin derbi gecesi yaptığı hareket yine olay oldu.

Galatasaray YouTube kanalında yayınlanan derbi kutlamalarında Icardi yine meşhur Ali Koç formasıyla görüldü.

Galatasaray YouTube kanalında yayınlanan derbi kutlamalarında Icardi yine meşhur Ali Koç formasıyla görüldü.

Sosyal medyadaki bir iddia ise daha çok konuşulacak cinsten. İddiaya göre Icardi tüm takım arkadaşlarına bu formayı imzalattı ve soyunma odasına asarak Ali Koç'a hediye edilmesini istedi.

Sosyal medyadaki bir iddia ise daha çok konuşulacak cinsten. İddiaya göre Icardi tüm takım arkadaşlarına bu formayı imzalattı ve soyunma odasına asarak Ali Koç'a hediye edilmesini istedi.

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