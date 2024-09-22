Bu Kulaklar Neler Duydu? Zafer Sonrası Konuşan Barış Alper Yılmaz’a Takım Arkadaşlarından “İlkin” Şakası

Galatasaray’ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbi zaferinin ardından röportaj veren Barış Alper Yılmaz, akıcı konuşmasıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarının Barış Alper'e yaptıkları şaka akıllarda soru işareti bıraktı.
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Genelde röportajlarda zorlanmasıyla bilinen Barış Alper, bu kez akıcı bir şekilde “Derbiler bizim için bir bayram, bugün de bu bayramı taraftarlarımız yaşıyor” dedi.
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Röportaj sonrası takım arkadaşları Barış Alper’e takılmadan edemedi ve “Önceden hazırlanmışsın” diyerek eğlenceli anlar yaşattı. Galibiyetin coşkusu sahada olduğu kadar sonrasında da devam etti.
Futbolcuların aşk hayatı ve ikili ilişkiler gündemine biraz olsun hakimseniz, İlkin Aydın ve Barış Alper Yılmaz'ın daha önce birbirleriyle yakıştırıldıklarını mutlaka duymuşsunuzdur. Bunun üzerine, Yılmaz'ın takım arkadaşlarının bu olayı ima edercesine "İlkin yazmış, ona WhatsApp'tan" dediği duyuldu.
Akıllarda soru işareti bırakan röportajda bazı sosyal medya kullanıcıları, İlkin Aydın'dan bahsedilmediğini ve "ekibi yazmış ona WhatsApp'tan" denildiğini iddia etti.
İşte o anlar 📽️
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Barış alper kadar balon futbolcu görmedim bi de