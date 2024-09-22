Derbi Sonrası Cenaze Merasimi: Galatasaray Taraftarı, Fenerbahçe Tabutu Taşıdı!

Türkiye'nin takip ettiği dev derbide rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 1-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'ın Şırnaklı taraftarları, üzerine Fenerbahçe bayrağı serili bir tabutla sokaklarda turladı. Kısa sürede büyük bir kalabalığa dönüşen grubun görüntüsü çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'ın galibiyet sevinci gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Şırnak'ta bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlardan oluşan bir grup, Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu omuzlarına alarak şehirde gezdirdi. Kısa sürede büyük bir kalabalığa ulaşan grubun o anları sosyal medyada gündem oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın