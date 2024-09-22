Derbi Sonrası Cenaze Merasimi: Galatasaray Taraftarı, Fenerbahçe Tabutu Taşıdı!

Türkiye'nin takip ettiği dev derbide rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 1-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'ın Şırnaklı taraftarları, üzerine Fenerbahçe bayrağı serili bir tabutla sokaklarda turladı. Kısa sürede büyük bir kalabalığa dönüşen grubun görüntüsü çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.