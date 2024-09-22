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Derbi Sonrası Cenaze Merasimi: Galatasaray Taraftarı, Fenerbahçe Tabutu Taşıdı!

Derbi Sonrası Cenaze Merasimi: Galatasaray Taraftarı, Fenerbahçe Tabutu Taşıdı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 21:52

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Türkiye'nin takip ettiği dev derbide rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 1-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'ın Şırnaklı taraftarları, üzerine Fenerbahçe bayrağı serili bir tabutla sokaklarda turladı. Kısa sürede büyük bir kalabalığa dönüşen grubun görüntüsü çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'ın galibiyet sevinci gündemden düşmüyor.

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'ın galibiyet sevinci gündemden düşmüyor.

Son olarak Şırnak'ta bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlardan oluşan bir grup, Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu omuzlarına alarak şehirde gezdirdi. Kısa sürede büyük bir kalabalığa ulaşan grubun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak Şırnak'ta bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlardan oluşan bir grup, Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu omuzlarına alarak şehirde gezdirdi. Kısa sürede büyük bir kalabalığa ulaşan grubun o anları sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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