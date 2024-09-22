Fren Arızası Durumunda Ne Yapılmalı? Bir İçerik Üreticisi Arabayı Durdurmanın Yolunu Anlattı

Sosyal medyada içerik üreten bir kişi, freni boşalan arabayı durdurmak için yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı. Aracı durdurmak için önce dörtlü yakılarak çevredeki araçların uyarılması gerektiğini söyleyen kişi, 'El frenini çekip bırakarak aracı yavaşlatın ve daha sonra durdurun.' dedi.