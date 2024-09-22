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Fren Arızası Durumunda Ne Yapılmalı? Bir İçerik Üreticisi Arabayı Durdurmanın Yolunu Anlattı

Fren Arızası Durumunda Ne Yapılmalı? Bir İçerik Üreticisi Arabayı Durdurmanın Yolunu Anlattı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 20:51

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Sosyal medyada içerik üreten bir kişi, freni boşalan arabayı durdurmak için yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı. Aracı durdurmak için önce dörtlü yakılarak çevredeki araçların uyarılması gerektiğini söyleyen kişi, 'El frenini çekip bırakarak aracı yavaşlatın ve daha sonra durdurun.' dedi. 

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Binek araçlarda meydana gelen fren patlaması arızası durumunda yapılması gerekenleri anlatan içerik üreticisi sosyal medyada gündem oldu.

Binek araçlarda meydana gelen fren patlaması arızası durumunda yapılması gerekenleri anlatan içerik üreticisi sosyal medyada gündem oldu.

Aracı durdurma aşamasına geçmeden önce çevreyi uyarmak için dörtlü lambasının yakılmasını tavsiye eden içerik üreticisi, "Elinizle direksiyonu sıkıca tutun, diğer elinizle el freninizi tutun. Düğmesine basın ve el frenini çekip indirin. Bu frenleme yöntemiyle aracı düzgün bir şekilde durdurabilirsiniz." dedi.

Aracı durdurma aşamasına geçmeden önce çevreyi uyarmak için dörtlü lambasının yakılmasını tavsiye eden içerik üreticisi, "Elinizle direksiyonu sıkıca tutun, diğer elinizle el freninizi tutun. Düğmesine basın ve el frenini çekip indirin. Bu frenleme yöntemiyle aracı düzgün bir şekilde durdurabilirsiniz." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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garibann

benim el freni böyle değil ben elendim