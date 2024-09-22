'Kontravolta'nın Mehmet Şef Taklidi Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu: "Yemek Böyle mi Yapılır?"

'kontravolta' lakabıyla bilinen Fevzi Ayran'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı Mehmet Şef taklidi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Arkadaşının yaptığı yemeği beğenmeyen Ayran, 'Bu yemek böyle mi yapılır?' diyerek arkadaşını hırpaladı.

Kaynak: 'kontravolta'