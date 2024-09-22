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'Kontravolta'nın Mehmet Şef Taklidi Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu: "Yemek Böyle mi Yapılır?"

'Kontravolta'nın Mehmet Şef Taklidi Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu: "Yemek Böyle mi Yapılır?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 19:36

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'kontravolta' lakabıyla bilinen Fevzi Ayran'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı Mehmet Şef taklidi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Arkadaşının yaptığı yemeği beğenmeyen Ayran, 'Bu yemek böyle mi yapılır?' diyerek arkadaşını hırpaladı.

Kaynak: 'kontravolta'

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MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın (Mehmet Şef) agresif tavırları mizah konusu oldu. Sosyal medyada 'kontravolta' adıyla tanınan Fevzi Ayran, geçtiğimiz yıllarda çektiği 'Mehmet Şef' videosunu yeniden yayınlayarak izleyenleri kahkahaya boğdu.

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın (Mehmet Şef) agresif tavırları mizah konusu oldu. Sosyal medyada 'kontravolta' adıyla tanınan Fevzi Ayran, geçtiğimiz yıllarda çektiği 'Mehmet Şef' videosunu yeniden yayınlayarak izleyenleri kahkahaya boğdu.

Arkadaşının yaptığı yemeği eleştiri yağmuruna tutan 'kontravolta', "Ben Mehmet Şefim, bu yemek böyle mi yapılır? Bu ne ciddiyetsizlik. Bunun Twitter'ına bir bakın, bakalım bizim hakkımızda bir şey yazmış mı?" dedi.

Arkadaşının yaptığı yemeği eleştiri yağmuruna tutan 'kontravolta', "Ben Mehmet Şefim, bu yemek böyle mi yapılır? Bu ne ciddiyetsizlik. Bunun Twitter'ına bir bakın, bakalım bizim hakkımızda bir şey yazmış mı?" dedi.

'kontravolta'nın videosu izleyenleri kahkahaya boğdu. 

İşte o video; 🎥 👇

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