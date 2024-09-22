Başakşehir'de İki Sürücü Arasında Tartışma Çıktı: "Benim Plakam Özel"

Başakşehir'de iki sürücü arasında ters yön nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, tarafların birbirine sert sözler söylemesiyle devam etti. Olay anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı ve taraflar birbirinden şikayetçi oldu.