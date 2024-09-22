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Amasya’da Hırsızlık Zanlısından Muhabire Yanıt: "Sana Ne, Belki Seni de Soyarız"

Amasya’da Hırsızlık Zanlısından Muhabire Yanıt: "Sana Ne, Belki Seni de Soyarız"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 16:54

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Amasya’da bir evden 36 bin TL’den fazla para çalan hırsızlık çetesi, kayıplara karıştıktan kısa süre sonra polisin takibi sonucu yakalandı. Çalıntı paralar, Samsun’da durdurulan araçlarının içindeki pamuk dolu yastığın içine saklanmış halde bulundu.

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Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan S.G.'nin evine giren hırsızlar, bir miktar parayı çalarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için harekete geçti.

Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan S.G.'nin evine giren hırsızlar, bir miktar parayı çalarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için harekete geçti.

Aynı aileden dört kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden biri, bir gazetecinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna alaycı bir şekilde "Belki seni de soyarız" yanıtını verdi.

Aynı aileden dört kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden biri, bir gazetecinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna alaycı bir şekilde "Belki seni de soyarız" yanıtını verdi.

İşte o anlar👇

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kambo cambo

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