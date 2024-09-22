Amasya’da Hırsızlık Zanlısından Muhabire Yanıt: "Sana Ne, Belki Seni de Soyarız"

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Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan S.G.'nin evine giren hırsızlar, bir miktar parayı çalarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için harekete geçti.
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Aynı aileden dört kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden biri, bir gazetecinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna alaycı bir şekilde "Belki seni de soyarız" yanıtını verdi.
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