Melike Şahin Konserinde Çıkan Kavgayı "Hepimiz Kardeşiz, Bu Kavga Ne Diye" Şarkısıyla Ayırdı

Son dönemlerin parlayan yıldızı, müzik dünyasının yeni ve iddialı ismi Melike Şahin, kendine has yorumu ve güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Şahin, müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı ve o günden beri de hızlı yükselişini sürdürüyor. Başarılı şarkıcı aynı zamanda her konseriyle olay oluyor.