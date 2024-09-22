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Melike Şahin Konserinde Çıkan Kavgayı "Hepimiz Kardeşiz, Bu Kavga Ne Diye" Şarkısıyla Ayırdı

Melike Şahin Konserinde Çıkan Kavgayı "Hepimiz Kardeşiz, Bu Kavga Ne Diye" Şarkısıyla Ayırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 17:50

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Son dönemlerin parlayan yıldızı, müzik dünyasının yeni ve iddialı ismi Melike Şahin, kendine has yorumu ve güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Şahin, müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı ve o günden beri de hızlı yükselişini sürdürüyor. Başarılı şarkıcı aynı zamanda her konseriyle olay oluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DAN19r1oZOv/
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Melike Şahin'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde dinleyiciler arasında kavga çıktı.

Melike Şahin'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde dinleyiciler arasında kavga çıktı.

O sırada "Hepimiz Kardeşiz" şarkısını söyleyen Melike Şahin ortamı bir anda yumuşattı.

O sırada "Hepimiz Kardeşiz" şarkısını söyleyen Melike Şahin ortamı bir anda yumuşattı.

İşte o anlar;

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