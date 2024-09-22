Ani Ölümüyle Sevenlerini Yasa Boğan Metin Arolat Katıldığı Bir Programda Gelecek Planlarını Anlatmış

90'lar Türkçe pop dünyasında damgasını vuran ünlü sanatçı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda verdiği konser sırasında kalp krizi geçirdi. Atar topar hastaneye kaldırılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 52 yaşında beklenmedik ölümüyle sevenlerini yasa boğan başarılı şarkıcı, ölümünden sadece birkaç gün önce Armağan Çağlayan'ın programına katılmış, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlatmıştı.
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Programda Armağan Çağlayan konuğu ve yakın dostu Metin Arolat'a gelecek planlarını sordu.
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İş yüzünden kaçırdığı şeyleri yapmak istediğini söyleyen Arolat'ın, tüm dünyayı gezmek istediğini açıkladığı anlar sevenlerini bir kere daha üzdü.
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