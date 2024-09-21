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52 Yaşında Hayata Veda Eden Efsane Şarkıcı Metin Arolat'ın Cenazesi Ablasına Teslim Edildi

52 Yaşında Hayata Veda Eden Efsane Şarkıcı Metin Arolat'ın Cenazesi Ablasına Teslim Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 12:54

İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ablası Fatoş Alkan’a teslim edildi.

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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı’ndaki sahnesinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı’ndaki sahnesinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gece saatlerinde hastaneden açıklama yapan Arolat'ın yakın arkadaşı sanatçı Demet Sarıoğlu "ölümcül diyet" açıklamasında bulunmuştu.

Gece saatlerinde hastaneden açıklama yapan Arolat'ın yakın arkadaşı sanatçı Demet Sarıoğlu "ölümcül diyet" açıklamasında bulunmuştu.

Detaylar:

Metin Arolat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi. İşlemleri tamamlanan şarkıcının cenazesi ailesine teslim edildi.

Metin Arolat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi. İşlemleri tamamlanan şarkıcının cenazesi ailesine teslim edildi.

Arolat'ın ablası Fatoş Alkan Adli Tıp Kurumu önünde “Sözün bittiği yer, söylenecek hiçbir şey yok” dedi.

Yakın dostu Ebru Destan'ın duyurduğu üzere, Metin Arolat'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderilecek.

Yakın dostu Ebru Destan'ın duyurduğu üzere, Metin Arolat'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderilecek.

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