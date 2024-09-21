52 Yaşında Hayata Veda Eden Efsane Şarkıcı Metin Arolat'ın Cenazesi Ablasına Teslim Edildi
52 Yaşında Hayata Veda Eden Efsane Şarkıcı Metin Arolat'ın Cenazesi Ablasına Teslim Edildi
İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ablası Fatoş Alkan’a teslim edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı’ndaki sahnesinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece saatlerinde hastaneden açıklama yapan Arolat'ın yakın arkadaşı sanatçı Demet Sarıoğlu "ölümcül diyet" açıklamasında bulunmuştu.
Metin Arolat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi. İşlemleri tamamlanan şarkıcının cenazesi ailesine teslim edildi.
Yakın dostu Ebru Destan'ın duyurduğu üzere, Metin Arolat'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın