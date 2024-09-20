Bir Çekim Sırasında Spor Yapan Bir Kadına Denk Gelen Ed Sheeran Kadının İstediği Şarkıyı Çaldı

Ed Sheeran, son dönemlerin en popüler ve sevilen şarkıcılarından biri. Kırmızı saçları, sıcak gülümsemesi ve tabii ki muhteşem sesiyle adından sıkça söz ettiren bu genç yetenek, müzik dünyasını adeta fethetti. Her yeni çıkardığı şarkıyla listeleri alt üst eden Sheeran, dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Kendine özgü tarzı ve samimi duruşuyla milyonları peşinden sürükleyen Ed Sheeran, samimi tavırları ile de biliniyor.
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Ekibiyle birlikte çekim yaptıkları sırada, sabah sporu yapan bir kadına denk gelen Ed Sheeran kadına küçük bir jest yaptı.
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Kadının istediği parçayı çalan Ed Sheeran'ın yaptığı jest beğeni topladı.
İşte o anlar;
O anlar kadının kamerasına da böyle yansıdı.
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