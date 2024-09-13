“Sözü Görür Görmez Besteliyorum” Diyen Bayhan Saba Tümer'in Verdiği Cümleyle Dakikalar İçinde Şarkı Yaptı

Ülkenin ilk Popstar yarışmasıyla hayatımıza giren Bayhan, yarışmanın en ikonik isimlerinden biriydi. Yarışmada Deniz Seki ile yaşadığı polemiğin ardından bir süre kayıplara karışan Bayhan son dönemde yeniden müzik dünyasında yerini aldı. Şarkılara kendi tarzıyla yaptığı coverlarla ciğer söken Bayhan Saba Tümer'in programında dakikalar içinde beste yaptı.
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Biz söz gördüğünde doğrudan melodiye dökebildiğiniz söyleyen Bayhan Saba Türmer'den bir cümle söylemesini istedi.
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Saba Tümer'in "Bana aşk borçlusun" cümlesini dakikalar içinde bir şarkıya dönüştüren Bayhan'ın performansı beğeni topladı.
İşte o anlar;
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