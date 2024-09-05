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Muhabbet, Bir Dönem 0 Almanca'yla Hepimize Aşk Acısı Yaşatan Şarkısının Yazılış Hikayesini Anlattı

Muhabbet, Bir Dönem 0 Almanca'yla Hepimize Aşk Acısı Yaşatan Şarkısının Yazılış Hikayesini Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 15:06

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2000'li yılların başında  'Sie liegt in meinen armen' adlı şarkıyla Türkiye'deki listeleri altüst eden Muhabbet'i hatırlarsınız. Almanca hakkında en ufak fikri olmayanlarımız bile o sözlerle, olmayan aşkımızın acısını çekmiştik.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8Cu6P...
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Muhabbet, o şarkının yazılış hikayesini anlattı.

Muhabbet, o şarkının yazılış hikayesini anlattı.

Aşık olduğu Alman bir kızla yaşadığı ayrılığın ardından bu şarkıyı yazdığını söyleyen Muhabbet, şarkının Türkiye'de gördüğü ilgi karşısında yaşadığı şaşkınlığı da anlattı.

Aşık olduğu Alman bir kızla yaşadığı ayrılığın ardından bu şarkıyı yazdığını söyleyen Muhabbet, şarkının Türkiye'de gördüğü ilgi karşısında yaşadığı şaşkınlığı da anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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