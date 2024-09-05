Muhabbet, Bir Dönem 0 Almanca'yla Hepimize Aşk Acısı Yaşatan Şarkısının Yazılış Hikayesini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8Cu6P...
2000'li yılların başında 'Sie liegt in meinen armen' adlı şarkıyla Türkiye'deki listeleri altüst eden Muhabbet'i hatırlarsınız. Almanca hakkında en ufak fikri olmayanlarımız bile o sözlerle, olmayan aşkımızın acısını çekmiştik.
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Muhabbet, o şarkının yazılış hikayesini anlattı.
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Aşık olduğu Alman bir kızla yaşadığı ayrılığın ardından bu şarkıyı yazdığını söyleyen Muhabbet, şarkının Türkiye'de gördüğü ilgi karşısında yaşadığı şaşkınlığı da anlattı.
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