Giray Altınok'un Prens'in Efsane Şarkısı “Kaptan Van Dijk”ı İlk Kez Seslendirdiği Anlar Ortaya Çıktı

Prens adlı dizi, son dönemin en beğenilen komedi işlerinden biri oldu. Özgün hikayesi ve etkileyici karakterleri ile dikkat çeken dizi, kısa sürede kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Öyle ki dizinin pek çok repliği ve sahnesi kısa sürede hafızalara kazıdı. Onların başında da elbette Kaptan Van Dijk sahnesi geliyor.
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Prens hayranları için tüm ekibin bir araya geldiği Prens Talk yayınlandı.
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Programda, dizinin senaristlerinden Kerem Özdoğan, Kaptan Van Dijk şarkısının Giray Altınok tarafından ilk kez seslendirildiği anları paylaştı.
Gecenin bir yarısı attığı ses kaydıyla şarkıyı paylaşan Giray Altınok yeteneğiyle bir kere daha kendisine hayran bıraktı.
O anları buradan izleyebilirsiniz;
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