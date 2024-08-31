Giray Altınok'un Prens'in Efsane Şarkısı “Kaptan Van Dijk”ı İlk Kez Seslendirdiği Anlar Ortaya Çıktı

Prens adlı dizi, son dönemin en beğenilen komedi işlerinden biri oldu. Özgün hikayesi ve etkileyici karakterleri ile dikkat çeken dizi, kısa sürede kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Öyle ki dizinin pek çok repliği ve sahnesi kısa sürede hafızalara kazıdı. Onların başında da elbette Kaptan Van Dijk sahnesi geliyor.