"Cemil Olabilir mi Cemil" Cümlesini Hafızalarımıza Kazıyan Bülent Üstün 'Cemil' Karakterini Çizdi

Türkiye'nin önemli karikatür sanatçılarından Bülent Üstün'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisini karikatürlerinden tanımaya yaşınız yetmiyorsa bile, geçtiğimiz aylarda bir sokak röportajında verdiği ilginç cevapla mutlaka tanıyorsunuzdur. Röportajda söylediği 'Cemil olabilir mi Cemil?' sözü günlük hayatımıza bile yerleşti bildiğiniz üzere.
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Bülent Üstün, herkesin hayatına giren 'Cemil' karakterini çizdi.
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Kötü Kedi Şerafettin'in çizeri Bülent Üstün'ün 'Cemil'i de bir kedi çıktı.
İşte o meşhur Cemil;
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