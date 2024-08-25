Bir Tasarımcı, İstanbul Kağıthane'deki Bir Sokağı Yeniden Tasarladı: "Aynı Maliyetle Daha Estetik"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_BdyGro2dh/
Geçtiğimiz aylarda bir mimarın, yapılan küçük tasarım değişiklikleriyle İstanbul'un bazı ilçelerinin havasının nasıl değişebileceğini gösterdiği videosunu sizlerle paylaşmıştık. Ortaya çıkan görüntü hem beğeni toplamış, hem de uzun uzun iç geçirtmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı tasarımcı şimdi de Kağıthane'de bir sokağa el attı.
Sokağı bambaşka bir yere çeviren mimar maliyetle daha estetik ve modern yapılar inşa edilebileceğinin altını çizdi.
İşte o tasarım;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın