Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Tasarımcı, İstanbul Kağıthane'deki Bir Sokağı Yeniden Tasarladı: "Aynı Maliyetle Daha Estetik"

Bir Tasarımcı, İstanbul Kağıthane'deki Bir Sokağı Yeniden Tasarladı: "Aynı Maliyetle Daha Estetik"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 11:30

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz aylarda bir mimarın, yapılan küçük tasarım değişiklikleriyle İstanbul'un bazı ilçelerinin havasının nasıl değişebileceğini gösterdiği videosunu sizlerle paylaşmıştık. Ortaya çıkan görüntü hem beğeni toplamış, hem de uzun uzun iç geçirtmişti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_BdyGro2dh/

Görmeyenler için buraya bırakalım;

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aynı tasarımcı şimdi de Kağıthane'de bir sokağa el attı.

Aynı tasarımcı şimdi de Kağıthane'de bir sokağa el attı.

Sokağı bambaşka bir yere çeviren mimar maliyetle daha estetik ve modern yapılar inşa edilebileceğinin altını çizdi.

Sokağı bambaşka bir yere çeviren mimar maliyetle daha estetik ve modern yapılar inşa edilebileceğinin altını çizdi.

İşte o tasarım;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın