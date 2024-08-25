Bir Tasarımcı, İstanbul Kağıthane'deki Bir Sokağı Yeniden Tasarladı: "Aynı Maliyetle Daha Estetik"

Geçtiğimiz aylarda bir mimarın, yapılan küçük tasarım değişiklikleriyle İstanbul'un bazı ilçelerinin havasının nasıl değişebileceğini gösterdiği videosunu sizlerle paylaşmıştık. Ortaya çıkan görüntü hem beğeni toplamış, hem de uzun uzun iç geçirtmişti.