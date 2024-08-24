Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Bir Pist Gece Uçuşlarına Açılınca Bölge Halkı Gürültüden Rahatsız Oldu

Bir evin havalimanına yakın olması, o evin fiyatını önemli ölçüde etkiliyor. Bu kimileri için oldukça olumlu bir özellik olsa da yaşanan gürültü pek çok kişi için tahammül edilemez bir unsur. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınlarında yaşayanlar için, oldukça zorlu günler başladı.