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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Bir Pist Gece Uçuşlarına Açılınca Bölge Halkı Gürültüden Rahatsız Oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Bir Pist Gece Uçuşlarına Açılınca Bölge Halkı Gürültüden Rahatsız Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 18:35

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Bir evin havalimanına yakın olması, o evin fiyatını önemli ölçüde etkiliyor. Bu kimileri için oldukça olumlu bir özellik olsa da yaşanan gürültü pek çok kişi için tahammül edilemez bir unsur. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınlarında yaşayanlar için,  oldukça zorlu günler başladı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapımının tamamlanmasının ardından bir süre gece uçuşlarına hizmet veremeyen ikinci pist, geçtiğimiz günlerde gece uçuşlarına da açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapımının tamamlanmasının ardından bir süre gece uçuşlarına hizmet veremeyen ikinci pist, geçtiğimiz günlerde gece uçuşlarına da açıldı.

Gece saatlerinde yaşanan gürültü sebebiyle zor durumda kalan bir vatadandaş o anları kaydetti.

Gece saatlerinde yaşanan gürültü sebebiyle zor durumda kalan bir vatadandaş o anları kaydetti.

İşte o anlar;

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