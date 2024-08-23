Artık Ararken Gerilmeye Gerek Yok: Bir Çağrı Merkezi Çalışanı Hizmet Verirken Neler Yaptığını Gösterdi

Bir çağrı merkezi çalışanının günlük yaşamı, farklı karakterlere sahip birçok insanla etkileşim içerisinde geçiyor. Bu bazen eğlenceli olsa da genel olarak stresli bir hal alabiliyor. Birçoğumuz çağrı merkezi çalışanlarının konuştuklarımıza verdiği tepkileri merak ediyoruz.