Türkiye'de Ünlü Markalarının Çakmalarının Üretildiği Mağazayı Gezen Turist Ürünler Karşısında Büyülendi

Bildiğiniz üzere biz 'imitasyon' ülkesiyiz. Ülkemizde ünlü markaların popüler ürünlerinin gerçeklerine o kadar yakın çakmaları üretiliyor ki, bu kaliteyle neden markalaşmaya gidilmeyip böyle bir yol izlendiği uzun süredir tartışma konusu. Bir turist de bu ünümüzü duymuş olacak ki, o mağazalardan birini ziyaret etti.