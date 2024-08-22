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Türkiye'de Ünlü Markalarının Çakmalarının Üretildiği Mağazayı Gezen Turist Ürünler Karşısında Büyülendi

Türkiye'de Ünlü Markalarının Çakmalarının Üretildiği Mağazayı Gezen Turist Ürünler Karşısında Büyülendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 14:21

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Bildiğiniz üzere biz 'imitasyon' ülkesiyiz. Ülkemizde ünlü markaların popüler ürünlerinin gerçeklerine o kadar yakın çakmaları üretiliyor ki, bu kaliteyle neden markalaşmaya gidilmeyip böyle bir yol izlendiği uzun süredir tartışma konusu. Bir turist de bu ünümüzü duymuş olacak ki, o mağazalardan birini ziyaret etti.

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Mağazaya girer girmez ürünlerin çeşitliliği ve kalitesi karşısında büyülendi.

Mağazaya girer girmez ürünlerin çeşitliliği ve kalitesi karşısında büyülendi.

Daha önce kendi satın aldığı bir ürünün replikasını görünce kalite karşılaştırması da yapan genç, aralarında hiçbir fark olmadığını söyledi.

Daha önce kendi satın aldığı bir ürünün replikasını görünce kalite karşılaştırması da yapan genç, aralarında hiçbir fark olmadığını söyledi.

İşte o video;

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