Türkiye'de Ünlü Markalarının Çakmalarının Üretildiği Mağazayı Gezen Turist Ürünler Karşısında Büyülendi

Bildiğiniz üzere biz 'imitasyon' ülkesiyiz. Ülkemizde ünlü markaların popüler ürünlerinin gerçeklerine o kadar yakın çakmaları üretiliyor ki, bu kaliteyle neden markalaşmaya gidilmeyip böyle bir yol izlendiği uzun süredir tartışma konusu. Bir turist de bu ünümüzü duymuş olacak ki, o mağazalardan birini ziyaret etti.
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Mağazaya girer girmez ürünlerin çeşitliliği ve kalitesi karşısında büyülendi.
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Daha önce kendi satın aldığı bir ürünün replikasını görünce kalite karşılaştırması da yapan genç, aralarında hiçbir fark olmadığını söyledi.
İşte o video;
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