Türkiye'ye Gelen Bir Gurbetçinin "Türkiye'de Ölmeden Ekmek Almaya Gitmek" Videosu Uzun Uzun Düşündürecek

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-pwI5figQq/
'hikaye_soylebasliyor' isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Hem Almanya'da hem Türkiye'de yaşam ile ilgili videolar çeken Aytaç Selvi, nokta atışı tespitleriyle beğeni topluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aytaç Selvi şimdi de "Türkiye'de ölmeden ekmek almaya gidebilmek" başlıklı bir video çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda gösterdiği pek çok tehlikenin bize oldukça normal geliyor olması uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın