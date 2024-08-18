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Türkiye'ye Gelen Bir Gurbetçinin "Türkiye'de Ölmeden Ekmek Almaya Gitmek" Videosu Uzun Uzun Düşündürecek

Türkiye'ye Gelen Bir Gurbetçinin "Türkiye'de Ölmeden Ekmek Almaya Gitmek" Videosu Uzun Uzun Düşündürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 12:48

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'hikaye_soylebasliyor' isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Hem Almanya'da hem Türkiye'de yaşam ile ilgili videolar çeken Aytaç Selvi, nokta atışı tespitleriyle beğeni topluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-pwI5figQq/
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Aytaç Selvi şimdi de "Türkiye'de ölmeden ekmek almaya gidebilmek" başlıklı bir video çekti.

Aytaç Selvi şimdi de "Türkiye'de ölmeden ekmek almaya gidebilmek" başlıklı bir video çekti.

Videoda gösterdiği pek çok tehlikenin bize oldukça normal geliyor olması uzun uzun düşündürdü.

Videoda gösterdiği pek çok tehlikenin bize oldukça normal geliyor olması uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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