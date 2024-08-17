Hint Usulü Kurtarma Operasyonu: Bir Taksini Köprüden Atlamaya Çalışan Kadını Saçından Yakaladı

Hindistan, dünya üzerindeki birçok ülke arasında kendine özgü bir yer ediniyor. Çeşitli yönleriyle, bu benzersiz ülke, dünyanın en merak uyandıran bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendine has kültürü, zengin tarihi ve çeşitli gelenekleri ile Hindistan, dünya çapında birçok kişi için gerçeküstü bir destinasyon.