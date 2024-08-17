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Hint Usulü Kurtarma Operasyonu: Bir Taksini Köprüden Atlamaya Çalışan Kadını Saçından Yakaladı

Hint Usulü Kurtarma Operasyonu: Bir Taksini Köprüden Atlamaya Çalışan Kadını Saçından Yakaladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 16:18

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Hindistan, dünya üzerindeki birçok ülke arasında kendine özgü bir yer ediniyor. Çeşitli yönleriyle, bu benzersiz ülke, dünyanın en merak uyandıran bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendine has kültürü, zengin tarihi ve çeşitli gelenekleri ile Hindistan, dünya çapında birçok kişi için gerçeküstü bir destinasyon.

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Hindistan'da köprüden atmalamak isteyen bir kadını, taksini saçından yakalayarak kurtardı.

Hindistan'da köprüden atmalamak isteyen bir kadını, taksini saçından yakalayarak kurtardı.

Müthiş bir zamanlamayla yaptığı bu hame Hint dizilerini aratmadı.

Müthiş bir zamanlamayla yaptığı bu hame Hint dizilerini aratmadı.

İşte o anlar;

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