Korsanların Yoğun Olduğu Bir Bölgeden Geçmesi Gereken Gemide Yapılan Hazırlıkları İzlerken Gerileceksiniz

Çoğumuzun korsanları, masalların ya da filmlerin fantastik karakterleri olarak bilsek de gerçek hayatta da hala varlar. Denizlerin korkulu rüyası olan bu korsanlar, denizcilere oldukça zor anlar yaşatabiliyor.
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Korsanların yoğun olduğu bir bölgeden geçecek olan gemide yapılan hazırlık anı sosyal medyada paylaşıldı.
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Her detayın düşünüldüğü video, sadece izlerken bile fazlasıyla gerdi.
İşte o hazırlık;
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