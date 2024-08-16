Gönüllü Olarak Rus Ordusu'nda Görev Alan Türk Akademisyen Rus Medyasına Röportaj Verdi

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Kendisine en çok sorulan soru elbette neden orduya katıldığı oluyormuş. Kendisi bu soruyu "Öncelikle ben bir komünistim, bu benim görevim." şeklinde yanıtlıyor.
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Kod adı Luçnik olan gönüllü asker Türkiye'de tarih alanında akademisyenmiş ve 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Balkan savaşları üzerine çalışmış. Bu sebeple savaş stratejilerini bildiğinden yardım edebileceğini düşünmüş.
Yaklaşık 4 ay önce orduya katılan ve ilk önce bir eğitimden geçen Luçnik, "Çok güçlüyüz, çok kolay olacak, yalnızca zamana ihtiyacımız var, herkes biliyor." diyerek savaşın geleceği hakkındaki net görüşlerini de paylaştı.
İşte o video;
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