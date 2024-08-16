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Gönüllü Olarak Rus Ordusu'nda Görev Alan Türk Akademisyen Rus Medyasına Röportaj Verdi

Gönüllü Olarak Rus Ordusu'nda Görev Alan Türk Akademisyen Rus Medyasına Röportaj Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 20:31

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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim bir süredir devam ediyor. Bu süreçte gönüllü olarak Rus ordusuna katılan bir Türk, Rus medyasına röportaj verdi ve kendisine sıkça sorulan soruları yanıtladı.

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Kendisine en çok sorulan soru elbette neden orduya katıldığı oluyormuş. Kendisi bu soruyu "Öncelikle ben bir komünistim, bu benim görevim." şeklinde yanıtlıyor.

Kendisine en çok sorulan soru elbette neden orduya katıldığı oluyormuş. Kendisi bu soruyu "Öncelikle ben bir komünistim, bu benim görevim." şeklinde yanıtlıyor.

Kod adı Luçnik olan gönüllü asker Türkiye'de tarih alanında akademisyenmiş ve 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Balkan savaşları üzerine çalışmış. Bu sebeple savaş stratejilerini bildiğinden yardım edebileceğini düşünmüş.

Kod adı Luçnik olan gönüllü asker Türkiye'de tarih alanında akademisyenmiş ve 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Balkan savaşları üzerine çalışmış. Bu sebeple savaş stratejilerini bildiğinden yardım edebileceğini düşünmüş.

Yaklaşık 4 ay önce orduya katılan ve ilk önce bir eğitimden geçen Luçnik, "Çok güçlüyüz, çok kolay olacak, yalnızca zamana ihtiyacımız var, herkes biliyor." diyerek savaşın geleceği hakkındaki net görüşlerini de paylaştı.

Yaklaşık 4 ay önce orduya katılan ve ilk önce bir eğitimden geçen Luçnik, "Çok güçlüyüz, çok kolay olacak, yalnızca zamana ihtiyacımız var, herkes biliyor." diyerek savaşın geleceği hakkındaki net görüşlerini de paylaştı.

İşte o video;

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