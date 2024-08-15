Türkiye'de Yaşayan Bir Alman Sokak Röportajında Söyledikleriyle Güldürdü: "Kurulu Düzenim Yok"

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yaskocyr/vide...
Son dönemde yurt dışında yaşamak isteyen gençlerin ilk rotası Almanya oluyor. Fakat uzun süredir Almanya'da yaşayan Türkler, bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri orada koşulların daha kötü olduğunu, sadece kurulu düzenleri olduğu için orada kaldıklarını söylerken kimileri ise durumun oldukça iyi olduğunu savunuyor.
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Sokak röportajında konuşan gurbetçilere alışığız fakat bu sefer Türkiye'de yaşayan bir Alman'a mikrofon uzatıldı.
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Almanlar ile ilgili klişe cümleleri tiye alan kadının röportajı izleyenleri güldürdü.
İşte o röportaj;
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