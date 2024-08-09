Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Turist "Türkiye'ye Geliyorsanız Bunlara Hazırlıklı Olun" Diyerek Market Fiyatlarını Paylaştı

Bir Turist "Türkiye'ye Geliyorsanız Bunlara Hazırlıklı Olun" Diyerek Market Fiyatlarını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 23:51

İçerik Devam Ediyor

Ülkemiz son yıllarda özellikle gurbetçiler ve yabancı turistler için ucuz tatilin, hatta ucuz alışverişin adresi haline gelmişti. Fakat bu yıl fiyatlar onları da büyük ölçüde etkiledi ve pek çoğu bu duruma isyan ettiği videolar paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizi ziyaret eden bir turist de market fiyatlarına inanamadı.

Ülkemizi ziyaret eden bir turist de market fiyatlarına inanamadı.

Gördüğü fiyatların ardından bir video çekerek ülkemize gelmek isteyenleri "Türkiye'ye gelmek istiyorsanız bunlara hazırlıklı olun" notuyla uyurdı.

Gördüğü fiyatların ardından bir video çekerek ülkemize gelmek isteyenleri "Türkiye'ye gelmek istiyorsanız bunlara hazırlıklı olun" notuyla uyurdı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın