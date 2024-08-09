Bir Turist "Türkiye'ye Geliyorsanız Bunlara Hazırlıklı Olun" Diyerek Market Fiyatlarını Paylaştı

Ülkemiz son yıllarda özellikle gurbetçiler ve yabancı turistler için ucuz tatilin, hatta ucuz alışverişin adresi haline gelmişti. Fakat bu yıl fiyatlar onları da büyük ölçüde etkiledi ve pek çoğu bu duruma isyan ettiği videolar paylaştı.