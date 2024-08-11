Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 3 Yıl Üst Üste Aynı Marketten Aynı Ürünleri Alarak Fiyatları Karşılaştırdı

Bildiğiniz üzere son yıllarda ülkemiz sert bir enflasyonla mücadele ediyor. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin bir kısmı onlarda da durumun aynı, hatta daha kötü olduğunu savunurken bir kısmı ise orada büyük bir problem olmadığını savunuyor.