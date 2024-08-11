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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 3 Yıl Üst Üste Aynı Marketten Aynı Ürünleri Alarak Fiyatları Karşılaştırdı

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi 3 Yıl Üst Üste Aynı Marketten Aynı Ürünleri Alarak Fiyatları Karşılaştırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 16:07

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Bildiğiniz üzere son yıllarda ülkemiz sert bir enflasyonla mücadele ediyor. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin bir kısmı onlarda da durumun aynı, hatta daha kötü olduğunu savunurken bir kısmı ise orada büyük bir problem olmadığını savunuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-gBJfYNdeW/
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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında aynı marketten aynı alışverişi yaptığı bir video çekti.

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında aynı marketten aynı alışverişi yaptığı bir video çekti.

Ortaya ise hemen hemen aynı tutar çıktı.

Ortaya ise hemen hemen aynı tutar çıktı.

İşte o video;

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